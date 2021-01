Nel sondaggio sulla decisione di Giampaolo di fare turnover in Coppa Italia, la maggioranza dei lettori si è dichiarata favorevole

É di nuovo tempo di calcio per il Toro di Giampaolo, che questa sera affronterà un’altra volta il Milan di Pioli. A pochi giorni dal match di campionato perso per 2-0, è ora arrivato il turno degli ottavi di Coppa Italia, che decreteranno chi dovrà confrotnarsi con l’Inter ai quarti. Dati i numerosi match ravvicinati, il tecnico granata ha dichiarato che opterà per un turnover quasi totale contro i rossoneri, che dal canto loro invece opteranno per cambiamenti contenuti. “Questa è la quarta partita in pochi giorni, qualcosa bisogna fare a livello di cambiamenti in formazione“, queste le parole di Giampaolo per spiegare il perchè della sua scelta nella conferenza di presentazione. Abbiamo quindi chiesto ai nostri lettori se fossero d’accordo con quanto deciso dal tecnico.

Coppa Italia, il 75% dei tifosi è favorevole al turnover contro i rossoneri

La risposta riscontrata è nettamente a favore rispetto a quanto deciso dall’attuale guida tecnica granata. Il 75% dei lettori si è infatti dichiarato d’accordo sulla scelta di risparmiare i titolari per il campionato, probabilmente anche a causa della classifica, tornata a complicarsi dopo l’ultima giornata. Il 25% ha invece votato per il no, sposando l’idea che vede la Coppa Italia come altrettanto importante. Già in passato questa competizione era scesa in secondo piano rispetto al campionato ed il turn over potrebbe far pensare nuovamente a ciò. Giampaolo in ogni caso considera il match di stasera come importante e proverà a risollevare in ogni caso il morale dei suoi.