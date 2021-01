Sondaggio / Davide Nicola sarà il prossimo allenatore del Torino dopo l’esonero di Giampaolo: siete d’accordo con la scelta del nuovo tecnico?

E’ ormai questione di pochi dettagli e Davide Nicola diventerà il nuovo allenatore del Torino. Fatale per Giampaolo, come abbiamo raccontato in queste ore convulse, è stato il preoccupante oltre che brutto pareggio contro uno Spezia che non solo resta una delle dirette concorrenti alla salvezza ma che ha disputato praticamente tutto il match in 10 uomini. Un aggravante, senza ombra di dubbio, all’ennesima deludente prestazione dei granata. E allora ecco che la società, nonostante le dichiarazioni del presidente Cairo immediatamente dopo il match del Grande Torino, ha deciso di cambiare. Cambiare per cercare di dare una scossa a Belotti e compagni che da adesso in avanti avranno l’arduo (per usare un eufemismo) compito di risalire la china quanto basta per rimanere almeno in Serie A. Ed è proprio questo che ha spinto il patron granata a puntare su Davide Nicola che di salvezze se ne intende.

L’uomo giusto per sostituire Giampaolo?

Dal “certo che resta” ai saluti, dunque, è stato un attimo: Giampaolo si prepara a salutare il Torino e a lasciare il suo posto sulla panchina granata a chi quella maglia l’ha vestita e soprattutto onorata da calciatore: Davide Nicola. E mentre si attende di vedere all’opera il nuovo tecnico, da poco arrivato al Filadelfia, è a voi ce chiediamo se siete d’accordo con la scelta della società. Pensate che Nicola sia l’uomo giusto per sostituire Giampaolo oppure avreste optato per un altro profilo?

