Giampaolo confermato: ecco quanto costerebbe al Torino esonerarlo - Toro.it

Marco Giampaolo percepisce uno stipendio di 1,5 milioni di euro a stagione e ha un contratto fino all’estate del 2022

Probabilmente, nonostante tutte le rassicurazione avute al momento della firma sul contratto, nemmeno lo stesso Marco Giampaolo avrebbe creduto di poter aver così tanto tempo a disposizione nonostante un avvio di stagione disastroso: appena 8 punti conquistati in 14 partite, Torino ultimo in classifica con la peggior difesa della serie A. Per il momento il tecnico è stato confermato e, salvo clamorosi colpi di scena (come avvenne con l’esonero improvviso di Sinisa Mihajlovic nel gennaio del 2018), alla ripresa del campionato sarà ancora seduto sulla panchina granata. Sulla decisione di Urbano Cairo di non cambiare l’allenatore potrebbe aver pesato, almeno in parte, anche l’alto stipendio che il tecnico abruzzese percepisce e che continuerebbe a percepire anche in caso di esonero.

Torino: lo stipendio di Giampaolo

Ricordiamo che Giampaolo ha firmato con il Torino un contratto di due anni, con opzione di rinnovo per il terzo anno, a 1,5 milioni di euro netti a stagione. I vari componenti dello staff dell’allenatore guadagnano in totale circa 1 milione all’anno. In pratica sono circa 5 i milioni che fino all’estate del 2022 Cairo dovrebbe comunque pagare di stupendi a tecnico e collaboratori, senza considerare le tasse varie. Cifre importanti soprattutto in un periodo come questo in cui anche i club di serie A risentono della crisi economica dovuta al Covid. In caso di esonero di Giampaolo, la società dovrebbe poi mettere sotto contratto e stipendiare un nuovo allenatore e nuovi componenti dello staff tecnico.

Mazzarri rescisse il contratto rinunciando a 500.000 euro

Quella dell’esonero dell’allenatore Cairo, a differenza della prima parte della sua presidenza, la considera realmente l’ultima spiaggia, la mossa finale da attuare quando non ce ne sono altre: basti pensare allo scorso anno, quando più volte confermò la fiducia in Walter salvo poi optare per il cambio quando non c’era alternativa. Neanche in quel caso fu però un vero esonero: fu il tecnico toscano a fare un passo indietro, dopo essersi reso conto che non c’era altra soluzione per il bene del Torino, rescindendo il contratto e rinunciando anche ai circa 500.000 euro che avrebbe dovuto percepire da febbraio al 30 giugno.