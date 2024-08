Chi è stato il migliore in campo contro il Milan?

Sondaggio / Un vero peccato che un Toro così abbia preso solo 1 punto a San Siro. Chi è stato il migliore in campo?

Grazie ai gol di Thiaw (autogol) e Zapata, il Toro all’89’ stava vincendo 2-0 a San Siro contro il Milan. Poi però Morata e Okafor l’hanno pareggiata nel finale. Un vero peccato, ma ci sono stati ottimi segnali dal Toro. Toro.it, come di consueto, chiede ai suoi lettori e alle sue lettrici chi è stato il migliore in campo. La scelta ricade su Coco (autore di una grande partita), gli esterni Bellanova e Lazaro e poi Ilic e Zapata. Di seguito, il box per votare.

