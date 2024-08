Il difensore equatoguineano è stato votato come migliore in campo della sfida contro il Milan dal 42% dei lettori

Il campionato del Torino si è aperto con un pareggio a San Siro contro il Milan. Positivo analizzate le premesse, ma da “bicchiere mezzo vuoto” considerando come i granata fossero in vantaggio di due reti fino all’88’. Nel complesso però una buona prestazione da parte dei ragazzi di Vanoli, calati solamente nella parte finale del secondo tempo in concomitanza con le sostituzioni effettuate. Una buona prova da parte di molti, tant’è che c’è stata una lotta agguerrita per la scelta di migliore in campo. Ad avere la meglio alla fine è stato Coco, che ha ottenuto il 42%; bene dunque la prima ufficiale in campionato di colui che dovrebbe essere il sostituto di Buongiorno. Dietro di lui capitan Zapata, votato dal 32% dei lettori, con Bellanova a chiudere il podio con il 15%. Più staccati Lazaro – autore dell’assist che ha portato alla rete dello 0-2 momentaneo – al 6% e Ilic al 5%.