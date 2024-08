Chi è stato il migliore in campo contro l'Atalanta?

Sondaggio / Una grande vittoria da parte del Toro contro l’Atalanta: un’ottima prestazione dei granata, ma chi è stato il migliore in campo?

Il Torino trova la prima vittoria in campionato nel modo più inaspettato possibile. Contro una corazzata ormai affermata come l’Atalanta e in un clima di protesta, ma a prevalere è stato lo spirito di gruppo che contraddistingue i ragazzi di Vanoli. Un’ottima prestazione da parte di diversi singoli, ma a risaltare – tra gli altri – sono stati Milinkovic-Savic, Ilic, Adams e Ricci. Scegliete chi, tra loro, merita il premio di migliore in campo votando nel sondaggio qui sotto.

