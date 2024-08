Sondaggio / Dopo la partita contro l’Atalanta vi avevamo chiesto di votare il migliore in campo: i risultati sono in favore del portiere

Se il Torino ha portato a casa i tre punti contro una squadra ostica come l’Atalanta il merito è soprattutto di Milinkovic-Savic, che ha parato un rigore decisivo nei minuti di recupero. Un penalty che in caso di trasformazione avrebbe consentito ai nerazzurri di pareggiare la gara. Ecco perché i lettori hanno votato il portiere serbo come migliore in campo contro gli uomini di Gasperini. Milinkovic ha ricevuto il 60% di preferenze, seguito da Adams, Ilic e Ricci, rispettivamente con il 27, 10 e 3% dei voti.