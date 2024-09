Il rinnovo assicurato il 4 maggio da Cairo non si è ancora materializzato. E voi? Continuereste il rapporto col dt o è l’ora dei saluti?

“Vagnati è il nostro direttore sportivo e rinnoverà il contratto con noi”, affermava il presidente del Torino Urbano Cairo lo scorso 4 maggio, a pochi passi dall’unico campo adibito all’inaugurazione del Robaldo. Sono passati quattro mesi da quelle parole, ma l’accordo tra il club e il direttore tecnico granata non è stato ancora suggellato dalla firma. Nel mentre, Davide Vagnati ha dovuto risolvere diverse questioni in seno alla rosa del Torino. Innanzitutto c’era da scovare il nome di chi quell’organico avrebbe dovuto esaltarlo attraverso i principi di gioco, individuato poi in Paolo Vanoli dopo un lungo corteggiamento da parte del dt ex Spal.

Il dt del Torino è in scadenza di contratto

Vagnati ha poi acquistato Saul Coco dal Las Palmas, Adams a parametro zero. Ha preso in prestito Sosa dall’Ajax e alla fine del mercato si è trovato a gestire una situazione complicata, che probabilmente non lo riguardava direttamente. Si parla ovviamente della cessione di Bellanova , che ha aggiunto volume al dolore della piazza per l’addio precedente di Buongiorno. Così è arrivato Pedersen e sul gong Walukiewicz e Maripan per la difesa. Manca sicuramente la firma del braccetto mancino, ma soprattutto la sua. Il contratto rinnovato nell’ormai lontano novembre 2022 volgerà alla scadenza il prossimo 30 giugno. Una posizione dunque in bilico quella di Vagnati, per cui servirà in fretta una presa di posizione da parte di chi ha in mano le redini della società. Per questo vi chiediamo la vostra posizione sulla vicenda. Rinnovereste il contratto del dt Davide Vagnati? Fateci sapere qui sotto o rispondendo nel box sondaggio che potete trovare nella colonna di destra dell’home page di Toro.it.

Rinnovereste il contratto a Vagnati? Sì

No Guarda i risultati

Loading ... Loading ...