Sondaggio / Contro il Verona Coco e Vojvoda saranno out. Fareste giocare la squadra con la difesa a 3 oppure a 4?

Manca sempre meno alla partita contro il Verona, che si giocherà alle ore 20:45 di venerdì 20 settembre. Per la gara del Bentegodi, Vanoli ha dei dubbi in difesa. Contro il Lecce, Coco e Vojvoda si sono fatti male. Toro che potrebbe quindi giocare con la solita difesa a 3, ma composta da Walukiewicz, Maripan e Masina. Oppure, Vanoli potrebbe optare per la difesa a 4. La domanda che Toro.it fa ai suoi lettori e alle sue lettrici è la seguente: schierereste la difesa a 3 oppure quella 4? Di seguito, il box per votare.

Vista l'emergenza, che difesa schierereste a Verona? A 3, con Walukiewicz, Maripan e Masina

