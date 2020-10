Torino, per i lettori il pari contro il Sassuolo è la svolta

Sondaggio / Per il 56% dei lettori il pareggio contro il Sassuolo per 3-3 rappresenterà un punto di svolta nella stagione del Torino

Contro il Sassuolo il Torino conquista il primo punticino stagionale agguantando un pareggio che per qualche minuto si è avvicinato anche alla prima vittoria stagionale. Una vittoria sfumata sul finale ma anche un risultato che indubbiamente interrompe la striscia negativa delle prime 3 giornate e che, soprattutto, restituisce un po’ di morale ai granata di Giampaolo. Ed è proprio quello che per più volte ha ribadito lo stesso tecnico: la squadra ha bisogno di tempo ma soprattutto di risultati che possano dare fiducia e permettere a Belotti e compagni di credere nel lavoro intrapreso in questo inizio di stagione. Sarà dunque un punto di svolta? Il pari contro i neroverdi rappresenterà finalmente una ri-partenza per il Toro? A dirlo sarà ovviamente il campo ma intanto i lettori di Toro-it sembrano essere piuttosto ottimisti su questo punto.

Il pari contro il Sassuolo: un punto di svolta per i granata

Il 56% dei lettori che hanno partecipato al nostro sondaggio, infatti, si dicono convinti che la sfida disputata al Mapei Stadium possa rappresentare finalmente la svolta per il Toro. Il risultato che può dare la giusta spinta per cominciare a macinare punti e risalire posizioni importanti in classifica. Al contrario, il 44% non è convinto che i granata abbiano messo un primo tassello per rialzarsi.