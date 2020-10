La partita contro il Sassuolo si rivelerà un punto di svolta per il Torino? - Toro.it

Sondaggio / Con il 3-3 del Mapei Stadium il Torino ha interrotto la striscia di tre sconfitte consecutive: ora inizierà un nuovo campionato?

Il Torino non è più a 0 punti in classifica. Sul difficile campo del Sassuolo la squadra di Marco Giampaolo ha ottenuto un pareggio, certamente importante per il morale, che lascia però anche un po’ l’amaro in bocca considerato come si era messo il match. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: secondo voi, lettori di Toro.it, la partita contro il Sassuolo si rivelerà un punto di svolta per la stagione del Torino? Inizierà ora un nuovo campionato per la squadra di Marco Giampaolo? Diteci la vostra opinione votando nell’apposito box sondaggio che potete trovare nella colonna di destra dell’home page di Toro.it.