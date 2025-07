Sondaggio / Tino Anjorin è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Torino arrivando dall’Empoli: siete soddisfatti?

Tino Anjorin è il primo acquisto del Torino in questa sessione estiva in vista della stagione 2025/2026. L’inglese è arrivato dall’Empoli per 5 milioni di euro dopo che Ricci è stato ceduto al Milan per 25. La domanda che Toro.it fa ai suoi lettori e alle sue lettrici è la seguente: “Siete soddisfatti del suo arrivo?”. Di seguito il box per votare.

Siete soddisfatti dell'arrivo di Anjorin? Sì

No Guarda i risultati