Sondaggio / Si è chiuso il sondaggio sul nuovo acquisto del Torino Tino Anjorin. Lettori divisi e soddisfatti quasi a metà

Tino Anjorin è da poco diventato un nuovo giocatore del Torino. Il centrocampista classe 2001 è arrivato dall’Empoli per 5 milioni di euro. Toro.it ha chiesto ai suoi lettori e alle sue lettrici se fossero soddisfatti dell’acquisto fatto al posto di Ricci (venduto al Milan per 25 milioni). In parte sì, in parte no. Il 55% ha votato sì ed è soddisfatto, mentre il 45% non lo è.