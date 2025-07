È Ismajli il nuovo colpo in difesa del Torino, arrivato a parametro zero dopo l’esperienza a Empoli: siete soddisfatti?

Altra settimana, altra ufficialità per il Torino. Dopo Anjorin, i granata hanno annunciato l’arrivo di un altro “empolese”, seppur trasferitosi in granata a parametro zero. Si tratta di Ardian Ismajli, centrale albanese classe ’96 che nell’ultima stagione ha fatto molto bene in Toscana. Sarà lui il nuovo rinforzo della difesa, in attesa di capire qualcosa in più sulla possibile cessione di Coco che potrebbe portare la società a intervenire nuovamente per rinforzare la retroguardia. Siete soddisfatti del suo arrivo?

