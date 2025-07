Solo la metà dei tifosi è soddisfatta dell’arrivo a parametro zero di Ismajli: ecco i risultati del sondaggio

È Ardian Ismajli il secondo acquisto dell’estate del Torino. Dopo aver ufficializzato l’arrivo in prestito con obbligo di riscatto di Anjorin, i granata hanno nuovamente guardato in direzione Empoli per portare in rosa un centrale d’esperienza che possa rinforzare il reparto difensivo. Il suo arrivo non ha però scaldato i cuori di tutti i tifosi granata, che si sono dimostrati divisi ma in (quasi) perfetto equilibrio nel sondaggio riguardante la soddisfazione legata al trasferimento dell’albanese. Il 51% dei lettori ha infatti affermato di essere contento, mentre il 49% no.