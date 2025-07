Il Torino ha annunciato la prima maglia in vista della prossima stagione, con il ritorno del colletto granata. Vi piace?

Il Torino, in collaborazione con lo sponsor tecnico Joma, ha svelato sui propri canali ufficiali la nuova prima maglia per la stagione 2025/2026. Una divisa che, pur mantenendo l’identità granata ben salda, introduce alcune novità stilistiche rispetto allo scorso anno. Il cambiamento più evidente è nel colletto: torna il colletto granata con scollo a V, dopo che nella precedente versione era del tutto assente. Il design è arricchito da dettagli neri sia sul bordo del colletto che sulle maniche, che conferiscono un tocco di eleganza e modernità. A impreziosire ulteriormente il tessuto, una trama a onde, già vista nella seconda maglia, che dona movimento e profondità visiva al completo da gioco. Una scelta grafica che unisce tradizione e innovazione, pensata per rappresentare al meglio lo spirito del Toro nella nuova stagione.

Nel sondaggio di oggi vi chiediamo: vi piace la prima maglia della prossima stagione? Diteci come la pensate votando nell’apposito box sondaggio che potrete trovare qui sotto e nell’home page di Toro.it.

