Sondaggio / Il Toro è alle prese con i riscatti di Vlasic e Miranchuk: secondo voi i due trequartisti faranno ancora parte della rosa?

Terminata la stagione è tempo di pensare al mercato. Lo sa bene la società, rappresentata dalla figura del Dt Vagnati, il quale è già alle prese con diverse situazioni. Non solo i rinnovi di giocatori in scadenza come Djidji, ma anche le decisioni sui riscatti di Vlasic e Miranchuk. I due trequartisti sono stati tra i migliori in rosa per rendimento durante tutto l’arco della stagione, ma il loro riscatto è ancora incerto per via delle alte cifre trattate nelle scorse sessioni di mercato. Il Toro sta provando a far abbassare i prezzi, ma nel caso non si riuscisse a trovare un accordo i due ritornerebbero rispettivamente al West Ham e all’Atalanta, con un acquisto che potrebbe essere trattato anche in seguito a condizioni più favorevoli. Secondo voi, dunque, Vlasic e Miranchuk saranno ancora del Torino la prossima stagione? Pensate che ci sarà solo il croato? O invece solo il russo? Per votare basta scegliere l’opzione in fondo a questo articolo o in homepage, in basso a destra sotto la classifica.

Vlasic e Miranchuk saranno al Toro anche il prossimo anno? Sì, tutti e due

No

Solo Vlasic

Solo Miranchuk Guarda i risultati