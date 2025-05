Sondaggi / Il Torino ha concluso il campionato all’undicesimo posto. Alla maggior parte dei lettori la stagione non è piaciuta

Il Torino chiude la stagione 2024-2025 con un undicesimo posto in classifica, distante cinque lunghezze dal sorprendente Como di Cesc Fabregas, capace di piazzarsi davanti alla formazione granata al termine di un campionato altalenante. In un clima tutt’altro che sereno, la contestazione nei confronti del presidente Urbano Cairo e della dirigenza, già presente per tutta la stagione, si è estesa anche alla squadra. Al triplice fischio dell’ultima giornata, infatti, lo stadio Olimpico Grande Torino ha riservato sonori fischi all’intero gruppo, segnando la fine di un’annata deludente su più fronti. Così Toro.it ha chiesto ai suoi lettori e alle sue lettrici un voto da attribuire a questo campionato. La maggioranza è sotto la sufficienza: 43% per il 5. E il 41% ha votato per il 4. Solo per il 14%, invece, l’annata è da 6, aggiungendo un debole 1% e 2% rispettivamente per voti più alti, ossia 7 e 8. Lettori quindi molto insoddisfatti della stagione appena terminata.