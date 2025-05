Diversi nomi in pole per la panchina granata. Lo chiediamo a voi: chi pensate sarà l’allenatore l’anno prossimo?

Fino a pochi giorni fa, l’addio di Paolo Vanoli sembrava praticamente certo, complice il malumore espresso pubblicamente dal presidente Urbano Cairo dopo la partita contro la Roma. Tuttavia, nelle ultime ore lo scenario potrebbe aver subito una svolta inaspettata.

Nella giornata di ieri si è infatti tenuto un incontro tra il tecnico varesino e il presidente granata, dal tono decisamente più disteso rispetto al recente passato. Un confronto che ha riaperto uno spiraglio per una possibile permanenza di Vanoli sulla panchina del Toro, rimettendo tutto in discussione in vista della prossima stagione. Diversi nomi sono spuntati: quindi chi pensate sarà l’allenatore del Torino l’anno prossimo?

