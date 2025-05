Sondaggio / Dubbi e incertezze sull’allenatore del Torino nella prossima stagione, ma per buona parte dei lettori sarà Vanoli

L’esonero di Paolo Vanoli sembrava cosa fatta. E invece l’allenatore del Torino si è incontrato con Cairo e la decisione sul futuro del tecnico granata è stata rimandata. Ora ci sarà un nuovo incontro decisivo tra le parti. Nel frattempo Toro.it ha chiesto ai suoi lettori e alle sue lettrici chi sarà l’allenatore del Torino il prossimo anno. Per il 60% sarà Vanoli, che potrebbe essere confermato. Poi c’è il 20% rappresentato da “altro”. Infine 10% per Baroni, 6% per Gattuso e 4% per Gilardino. Per buona parte dei lettori quindi, sarà Vanoli ad allenare il Torino il prossimo anno.