I lettori di Toro.it hanno bocciato la nuova terza maglia che accompagnerà il Torino nella stagione 2023/2024

Nella giornata di martedì 1 agosto il Torino ha presentato la nuova terza maglia che farà da protagonista nella stagione 2023/2024. Abbiamo chiesto ai lettori di Toro.it la loro opinione in merito alla nuova maglia inedita, caratterizzata dal nero come colore principale e alcuni inserti arancioni. Il 57% dei tifosi, però, si è detta non soddisfatta del prodotto di Joma. Solo una minoranza del 43%, invece, ha risposto con esito positivo alla nostra domanda. Un kit, dunque, divisivo, ma che dovrà essere valutato al fine di garantire successi nella nuova stagione.