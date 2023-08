Il Toro ha presentato alla Rinascente la terza maglia. A svelarla è stato Bellanova, per lui tanto affetto da parte dei tifosi

Domani, mercoledì 2 agosto, il Toro di Ivan Juric lascerà il capoluogo piemontese per una mini tournée in Francia, ma prima c’è stato spazio per un appuntamento molto importante. Infatti oggi alla Rinascente, in pieno centro a Torino, è stata svelata la nuova terza maglia. A presentarla è stato il neo-acquisto Raoul Bellanova. Per il difensore ex Inter, che durante il ritiro a Pinzolo ha già messo in mostra le sue qualità, tanta dimostrazione di affetto e calore da parte dei tifosi presenti all’evento. La nuova terza maglia, caratterizzata dai colori nero e arancione, ha già raccolto i primi apprezzamenti a pochi minuti dalla sua presentazione.