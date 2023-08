La conferenza stampa di presentazione Raoul Bellanova: ecco le prime parole da calciatore del Torino del terzino

Raoul Bellanova è uno dei volti nuovi del Torino di questa stagione. Il terzino si è presentato quest’oggi in conferenza stampa. Ecco le prime parole del terzino da calciatore granata. “Ho trovato un bellissimo gruppo, quando vado al campo sono contento come se fossi qua già da un anno o due. A livello fisico è abbastanza probante, con Juric faccio allenamenti diversi. Ora sto trovando la miglior forma per poter fare il contributo”.

“Juric ha sempre valorizzato i giocatori del mio ruolo, vuole che non esterni siamo determinanti anche in fase realizzativa e quest’anno sarà importante anche fare gol”.

“Sono un ragazzo giovane che deve migliorare tanto. Devo migliorare nel cross ma anche in fase realizzativa ma penso che con il mister non ci saranno problemi. Devo crescere anche in fase difensiva ma qui sono migliorato tanto”.

“C’erano anche altre squadre interessate a me ma ho scelto di venire qui perché ho visto un grande interesse da parte del presidente, del direttore e del mister. Non ho avuto dubbi nell’accettare l’offerte del Toro”.

“Mi è già capitato in passato di giocare a sinistra, sia al Cagliari che all’Inter, anche a Pinzolo il mister mi ha provato in quella posizione. Certamente mi trovo meglio sulla destra ma se ci fosse bisogno non avrei problemi a giocare a sinistra. A parte in porta, posso giocare ovunque”.

“Qua ho ritrovato diversi giocatori che già conoscevo come anche Buongiorno e Gemello, che avevo conosciuto in nazionale. Questa cosa mi ha fatto piacere e aiutato la mia scelta perché sapevo che avrei trovato un gruppo compatto”.

“Non è detto che una squadra debba essere composta solo da giocatori italiani, in molti casi le società prediligono gli acquisti di giocatori stranieri. Ma vuoi o non vuoi, certamente tra italiani ci si trova meglio. Qua però ho trovato tutti ragazzi incredibili, non credo ci siano problemi”.

“L’Europeo Under 21 mi ha lasciato un po’ di amarezza, vedere poi quel gol annullato con la Francia non è stato bello. Ci siamo poi scavati la fossa da soli perché non potevamo perdere la partita contro la Norvegia. E’ giusto che prendiamo critiche e accuse perché un gruppo così non poteva uscire ai gironi”.

“Non mi aspettavo di giocare la finale di Champions, quando sono entrato ero tranquillo. Volevo dimostrare che certe partite posso giocarle ma sono contento di aver fatto la scelta di venire al Toro quest’anno perché voglio tornare a giocare certe partite”.

“Siamo un grande gruppo, ambizioso, ma dobbiamo tenere i piedi per terra. Possiamo anche dire che vogliamo andare in Champions ma poi è il campo che darà i suoi verdetti. Non poniamoci quindi obiettivi, vediamo partita dopo partita a cominciare con quella del Cagliari”.

“Conoscevo la storia del Grande Torino che conoscono tutti. Già in passato ero stato vicino al Toro ma non si è mai concretizzato. Ammiravo già questa società ma non mi sono messo a studiare, ora ho pensato solo a giocare a calcio”.