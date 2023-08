Bellanova ha parlato alla stampa prima della presentazione della terza maglia, il giocatore classe 2000 ha svelato perché ha scelto il Toro

Per il Toro agosto è iniziato subito in maniera “infuocata” con la presentazione della nuova terza maglia e con Buongiorno e compagni che oggi, mercoledì 2 agosto, sono partiti per trascorrere diversi giorni in Francia. Ieri, prima della presentazione della terza maglia a La Rinascente di Torino, c’è stata la conferenza stampa di presentazione di Raoul Bellanova. Il terzino ex Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni molto significative con le quali ha svelato diversi retroscena interessanti che meritano di essere rimarcati. Per esempio, Bellanova ha spiegato perché ha scelto di trasferirsi alla corte di Ivan Juric. Si può dire che i fattori determinanti siano stati principalmente due: la grande insistenza del presidente granata Urbano Cairo, del responsabile dell’area tecnica del Toro Davide Vagnati e del mister, nel volerlo portare a Torino e il fatto che conoscesse già diversi giocatori che fanno parte della rosa a disposizione di Juric. Sul terzino era forte l’interesse anche da parte dell’Inter dove però per Simone Inzaghi non sarebbe stato una prima scelta ma una riserva, mentre al Toro con Ivan Juric avrà maggiori chance di trovare spazio in campo con continuità e migliorare sempre di più.

Bellanova: “Già in passato ero stato vicino al Toro”

Un altro spunto importante che ha regalato la conferenza stampa di presentazione di Bellanova, riguarda il fatto che lo stesso giocatore ha rivelato che già in passato era stato cercato dal club piemontese ed era stato vicino al Toro. Il giocatore classe 2000 ha detto: “Conoscevo la storia del Grande Torino che conoscono tutti. Già in passato ero stato vicino al Toro, ma non si è mai concretizzato”. Bellanova, come aveva raccontato l’ex direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca, ai microfoni di Toro.it, era stato cercato da Vagnati già un anno fa. Adesso però bisogna pensare al presente. Dopo queste dichiarazioni e questi retroscena, a parlare dovrà essere il campo. Bellanova insieme ai suoi compagni, senza alcuna ombra di dubbio, vorrà portare il Toro il più in alto possibile.