Nonostante l’alto minutaggio riservato a gran parte della rosa, Juric non ha considerato molto Bayeye nelle due amichevoli

Archiviato il ritiro di Pinzolo, il Torino è tornato ad allenarsi in città. Sono stati giorni molto intensi ed interessanti, quelli trascorsi dalla squadra in Trentino, per via delle due partite giocate e dei tanti allenamenti. Partite che, inoltre, hanno dato molti spunti a Juric e al proprio staff. Tanti giocatori messi in mostra, tanti giovani provati. Alcuni, però, sono rimasti scontenti dal basso minutaggio riservato dall’allenatore croato. Tra questi c’è, ad esempio, Brian Bayeye. L’esterno francese è stato tra i giocatori della prima squadra ad aver giocato meno minuti nelle prime due gare stagionali del Toro, e il suo futuro adesso sembra essere sempre più lontano dal Grande Torino.

Bayeye, futuro lontano dal Toro

L’ex Catanzaro, che già nella scorsa stagione era stato relegato in panchina il più delle volte da Juric, non sembra rientrare nei piani né dell’allenatore né della società. L’arrivo di Bellanova, titolare fisso e consolidato della fascia destra, e la permanenza ormai molto probabile di Singo, hanno chiuso tutte le porte al giocatore francese, che se non vorrà ripetere la scorsa stagione dovrà partire. Il terzino ha messo insieme solamente 45 minuti nelle due sfide contro FeralpiSalò e Modena, sintomo che non viene visto dall’allenatore come un giocatore in grado di poter dare una mano alla squadra. E allora, Davide Vagnati dovrà mettersi al lavoro per trovare il prima possibile una sistemazione al giocatore, se non a titolo definitivo, almeno in prestito.