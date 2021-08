Sondaggi / La maggioranza dei nostri lettori si è detta soddisfatta dell’arrivo di Marko Pjaca, in prestito dalla Juventus

Il tanto attesto trequartista arrivato in casa Toro ha risposto alla chiamata di Ivan Juric. Marko Pjaca, in prestito dalla Juve non ha infatti perso tempo, raggiungendo la squadra a Santa Cristina per poi mettersi subito a disposizione in vista dell’amichevole contro il Rennes. Ed il tecnico croato non ha perso tempo per smascherare l’incognita che c’era dietro al suo profilo. Subito titolare, ha dato prova immediata della propria qualità, insufficiente però ad assicurare ai granata almeno il pareggio. Dopo il suo arrivo, abbiamo chiesto ai nostri lettori di dirci la loro sull’affare andato in porto.

Toro, più della metà dei voti favorevoli all’arrivo di Pjaca

La maggioranza si è detta soddisfatta dell’arrivo del croato in casa Toro. Il 66% ha infatti votato in modo favorevole al sondaggio, dando credito alla scelta di Juric concretizzata poi da Vagnati, con un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Il restante 34% ha invece votato in modo negativo, esternando una sorta di malcontento che circonda il Torino ormai da diverso tempo, complice probabilmente la lunga serie di infortuni che ha caratterizzato la sua carriera.