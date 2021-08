Sondaggio / Due sconfitte ed un pareggio nelle amichevoli più importanti disputate dal Torino: vi preoccupano questi risultati?

Chi ben comincia è a metà dell’opera e doveva essere anche questo il caso, ma il Torino, dopo aver vinto le prime amichevoli contro squadre sulla carta inferiori, ha cominciato a mostrare sintomi di fatica. Nelle ultime tre infatti, rispettivamente contro Al-Fateh, Rennes ed AZ Alkmaar, sono emersi i limiti di una squadra in divenire. La rivoluzione Juric resta infatti incompleta e le due sconfitte ed il pareggio raccolti lo dimostrano. C’è ancora molto su cui lavorare perciò per questo Torino, che tra meno di una settimana ha la Cremonese ad attenderlo per il primo turno di Coppa Italia. Il passato insegna in ogni caso che la preparazione estiva non sempre rispecchia quanto poi accadrà a stagione in corso. Siete preoccupati per i risultati raccolti nei test pre-stagionali? O siete fiduciosi? Diteci la vostra votando nell’apposito box.