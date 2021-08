Sondaggio / La maggioranza dei lettori di Toro.it si è detta preoccupata dei risultati rimediati da Baselli e compagni in amichevole

La nuova stagione del Torino si aprirà ufficialmente il 15 agosto nel match di Coppa Italia contro la Cremonese, dopo che i risultati ottenuti nelle ultime amichevoli non sono stati proprio positivi. Infatti i granata guidati da Ivan Juric, dopo i primi test contro squadre sulla carta inferiori, nelle ultime tre amichevoli contro Al Fateh, Rennes e Az Alkmaar hanno rimediato un pareggio e due sconfitte, mostrando i limiti di una squadra ancora incompleta. Il tecnico granata aspetta ancora l’acquisto di qualche rinforzo da parte del presidente Cairo e del responsabile dell’area tecnica granata Vagnati. Dopo l’ultima amichevole, persa 2-1 contro l’Az Alkmaar, abbiamo chiesto ai nostri lettori se sono preoccupati dei risultati negativi emersi nelle ultime prove da parte dei granata.

Torino, il 61% dei lettori è preoccupato per il precampionato

La maggioranza dei lettori e delle lettrici di Toro.it si è detta preoccupata dopo aver visto le prestazioni del Toro, soprattutto nelle ultime tre amichevoli. Il 61% dei lettori si è detto preoccupato mentre il restante 39% ha fatto sapere di essere tranquillo, nonostante le sconfitte rimediate durante i test in vista della prossima stagione. Anche perché in passato si hanno avuto le prove che le partite durante la preparazione estiva non sempre rispecchiano cosa accadrà nel corso del campionato. Una cosa però è sicura: da domenica il Toro dovrà iniziare a fare sul serio.