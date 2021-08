Sondaggio / Secondo voi la clausola rescissoria va inserita nel nuovo contratto di Belotti e se sì a quanto andrebbe messa: diteci la vostra

La questione di cui si continua a discutere è legata al futuro di Andrea Belotti. Il capitano del Toro, tornato ad allenarsi al Filadelfia agli ordini di mister Ivan Juric dopo la vittoria dell’Europeo con l’Italia guidata dal CT Roberto Mancini, non ha ancora deciso il suo futuro. Il Gallo e la società granata stanno continuando a trattare per il rinnovo di contratto. Allora chiediamo ai lettori e alle lettrici di Toro.it: nel rinnovo di Belotti a quanto dovrebbe essere messa la clausola rescissoria? Potrete scegliere tra tre opzioni: 20/25 milioni come richiede Belotti, 35/40 milioni come invece preferirebbe il presidente Urbano Cairo oppure ritenete che non dovrebbe essere inserita alcuna clausola? Vi chiediamo di dirci la vostra votando nell’apposito box.