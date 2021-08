Sondaggio / Per la maggioranza dei nostri lettori la clausola nel contratto di Belotti andrebbe fissata a 35/40 milioni

Belotti non ha ancora preso una decisione per quanto riguarda il suo futuro. Il Gallo, dopo essersi goduto le vacanze post Europeo, sta continuando ad allenarsi con i compagni di squadra in vista del primo impegno ufficiale per il Toro, targato Ivan Juric. I granata scenderanno in campo la sera di Ferragosto alle ore 21 contro la Cremonese, tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino. Intanto la società granata e Belotti stanno continuando a trattare per il rinnovo. Proprio per questo abbiamo chiesto ai nostri lettori di farci sapere la loro opinione per quanto riguarda la clausola rescissoria che dovrebbe essere inserita nel nuovo contratto di Belotti, qualora il capitano granata decidesse di prolungare il contratto.

I votanti vorrebbero la clausola fissata a 35/40 milioni

La maggioranza, ovvero il 36% dei votanti, vorrebbe che la clausola rescissoria venisse fissata a 35/40 milioni, come auspica il presidente Urbano Cairo. Il 35% pensa che non andrebbe inserita nessuna clausola nel nuovo contratto, infine il restante 29% dei partecipanti al sondaggio preferirebbe invece che la clausola fosse di 20/25 milioni, come richiede il capitano granata. Nelle prossime ore potrebbero esserci già nuovi sviluppi, anche perché con la nuova stagione alle porte Juric non vuole più aspettare.