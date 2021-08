Sondaggio / Difesa, centrocampo, attacco: dove la squadra granata avrebbe bisogno di interventi sul mercato?

Una vittoria che ha lasciato l’amaro in bocca per come è arrivata ma che ha messo in luce come questa squadra non sia ancora completa. Sprazzi di gioco ma ancora lacune, quelle che hanno permesso all’Atalanta di beffare i granata. Dove secondo voi il Torino dovrebbe intervenire con tempestività, per completare la rosa? Pensate che servano subito rinforzi in difesa? O che invece la chiave sia quella di dare a Juric un centrocampista in più? O invece c’è da alzare il livello tra trequarti e attacco? Questo il tema del sondaggio: per votare basta andare in homepage, in basso sotto la classifica, o nel box sotto questo articolo, ed esprimere la propria preferenza.

Quale reparto ha più bisogno di rinforzi? Difesa

Centrocampo

Attacco

Tutti tre i reparti Guarda i risultati

