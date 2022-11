Sondaggio / Abbiamo chiesto ai lettori se venderebbero Lukic già nella sessione di mercato di gennaio: ecco le risposte

Il perdono va conquistato e sembra proprio che Sasa Lukic abbia dimenticato come si fa. Dopo il caso creato ad inizio stagione quando, ricevuta la fascia da capitano, decise di disertare la trasferta a Monza alla prima giornata: ora il serbo è tornato a far parlare di sé. Nel suo futuro vede poco granata in un’intervista dal ritiro con la Serbia si è sbilanciato sulla possibilità di lasciare la Mole anche subito dopo il Mondiale per seguire le proprie “grandi ambizioni”. Dichiarazione che non è andata giù ai nostri lettori a cui abbiamo chiesto di dirci se lo venderebbero già a gennaio.

Lukic: per l’89% dei lettori deve essere ceduto a gennaio

Nessun dubbio per chi ha partecipato al nostro sondaggio: voti quasi a senso unico sulla questione di mercato che coinvolge uno dei giocatori che da più tempo indossano la maglia granata. Ben l’89% si è detto favorevole alla possibilità di lasciar andare il centrocampista del Torino già nella sessione di mercato invernale per dedicarsi ad altri profili più motivati ed interessati alla causa granata. Il restante 11% ha invece detto di no, forse intimorito dalle possibili difficoltà nel sostituirlo. Vero è che la frattura creata difficilmente si risanerà.