Vendereste Lukic già a gennaio?

Parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni quelle usate da Sasa Lukic in un’intervista dal ritiro con la sua Serbia. Da quel “ho grandi ambizioni e sono sicuro che arriverò dove mi ero prefissato, vedremo se sarà dopo il Mondiale o la prossima estate” a quei riferimenti sulla possibilità di andare in un grande club. Il centrocampista serbo non vede più il granata davanti a sè ma è pronto ad alzare l’asticella, soprattutto se il Mondiale dovesse andare particolarmente bene. Vi chiediamo quindi di dirci la vostra. Lo vendereste già a gennaio? O è presto ed è meglio in estate? Esprimetevi votando, nell’apposito box che trovate qui sotto e nel box sulla colonna di destra dell’home page.

