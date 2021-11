Sondaggio / Il Toro è tornato a vincere contro l’Udinese: ecco la classifica dei migliori secondo i nostri lettori

Il Toro, dopo la sconfitta contro Lo Spezia, è tornato a conquistare i 3 punti contro l’Udinese nel match che si è disputato tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino. I granata hanno così collezionato la terza vittoria consecutiva in casa. Sono stati diversi i giocatori granata che hanno portato a casa una prestazione positiva e convincente contro i friulani, in una sfida che si preannunciava combattuta, e così è stata. Abbiamo quindi chiesto ai nostri lettori chi, secondo loro, fosse stato il migliore in campo tra i granata nella partita vinta contro la squadra guidata da Luca Gotti.

Toro, i meno votati Buongiorno e Vojvoda

A conquistare i votanti è stato Milinkovoc-Savic, eletto il migliore in campo contro l’Udinese grazie al 39% dei voti. Al secondo posto si sono piazzati con il 21% dei voti Brekalo e Bremer, autori dei due gol messi a segno dalla squadra di Juric. Seguono Djidji e Belotti, rispettivamente con il 10% e 6% delle preferenze. All’ultimo posto troviamo Buongiorno e Vojvoda, che hanno raccolto entrambi l’1% di preferenze.