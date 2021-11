Sondaggi / Milinkovic-Savic, Djidji, Bremer, Buongiorno, Vojvoda, Brekalo, Belotti: diteci chi è stato il migliore in Torino-Udinese

Vittoria importante quella conquistata dal Toro contro l’Udinese, non solo per i tre punti, ma per la qualità espressa in campo dagli uomini di Juric. La prestazione offerta si è infatti rivelata brillante a livello di gruppo, facendo spiccare diversi membri dell’organico. Da Milinkovic-Savic, autore di alcune parate miracolose, a Belotti, tornato finalmente in forma, passando per Djidji, autore della migliore prestazione dell’anno, e Vojvoda, sorpresa del match. Con loro, ci sono poi Buongiorno, provvidenziale nel finale, e Bremer, autore del secondo gol, ed infine Brekalo, che ha sbloccato il risultato ed in grado di dare più tecnica e qualità al fraseggio. Vi chiediamo quindi di dirci chi, secondo voi, è stato il migliore in campo contro l’Udinese. Potete votare nell’apposito box.

Chi è stato il migliore in campo contro l'Udinese? Milinkovic-Savic

Djidji

Bremer

Buongiorno

Vojvoda

Brekalo

Belotti Guarda i risultati