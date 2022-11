Sondaggio / Per la maggior parte dei lettori e delle lettrici di Toro.it il migliore in campo contro la Samp è stato Radonjic

Il risultato è molto chiaro: i lettori e le lettrici di Toro.it hanno deciso di incoronare Nemanja Radonjic come il migliore in campo nel match contro la Sampdoria. Il numero 49 del Toro nella partita contro i blucerchiati ha brillato, ritrovando anche la via del gol. Ed è stato proprio il trequartista serbo a sbloccare la partita. A votare per lui è stato il 45% dei partecipanti al sondaggio. Al secondo posto Nikola Vlasic, che ha ottenuto il 40% dei votanti. Sul gradino più basso del podio con il 5% dei voti Samuele Ricci. Seguono Ricardo Rodriguez e Mergim Vojvoda rispettivamente con il 4% e 3% dei voti. Infine, il restante 2% ha indicato Alessandro Buongiorno come migliore in campo contro la squadra guidata da Dejan Stankovic.