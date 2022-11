Sondaggio / Contro la Samp il Torino ha vinto ma ha anche convinto sul piano del gioco: diteci chi è il giocatore che vi è piaciuto di più

Dopo la brutta prestazione contro il Bologna, il Torino è tornato a vincere e a convincere: lo ha fatto battendo 2-0 la Sampdoria nell’ultima partita in casa di questo 2022. Contro i blucerchiati sono andati a segno Radonjic nel primo tempo e Vlasic nel secondo, ma è stata tutta la squadra a convincere con una buona prestazione sia in fase difensiva che in fase offensiva. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: chi è stato il migliore in campo del Torino contro la Sampdoria? Ditecelo votando, nell’apposito box che trovate qui sotto e nel box sulla colonna di destra dell’home page di Torino, tra Buongiorno, Rodriguez, Ricci, Vojvoda, Radonjic e Vlasic.

Chi è stato il migliore in campo contro la Sampdoria? Buongiorno

Rodriguez

Vojvoda

Ricci

Radonjic

Vlasic Guarda i risultati