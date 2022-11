Sondaggio / Il 70% dei lettori di Toro.it vorrebbe vedere Nemanja Radonjic dal primo minuto contro la Sampdoria

Non importa chi giochi al suo fianco, l’importante per i lettori di Toro.it giochi Nemanja Radonjic. Nel nostro sondaggio vi avevamo chiesto di indicarci quale coppia di trequartisti vorreste vedere in campo dal primo minuto contro la Sampdoria, il 35% ha indicato la propria preferenza per quella composta da Radonjic e Vlasic, un altro 35% ha invece espresso il desiderio di vedere dall’inizio Radonjic e Miranchuk. Solamente il restante 30% ha invece votato per l’opzione della coppia di trequartista formata da Vlasic e Miranchuk. Considerata l’indisponibilità di Pellegri, c’è però anche la possibilità che i tre giochino insieme dal 1′.