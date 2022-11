Sondaggio / Nel match contro la Sampdoria il Torino dovrà rialzare la testa, quale coppia di trequartisti schierereste?

Archiviata la brutta sconfitta rimediata allo stadio Dall’Ara contro il Bologna, il Toro di Ivan Juric si appresta ad affrontare davanti ai propri tifosi la Sampdoria. Per i granata quella contro la squadra genovese sarà una sfida molto importante, anche per cercare di dimostrare che quello contro gli emiliani è stato solamente un incidente di percorso e non l’inizio di un altro periodo buio. Per farlo il tecnico granata dovrà schierare la formazione migliore. Proprio a proposito di formazione nel sondaggio di oggi vi chiediamo: contro la Sampdoria quale coppia di trequartisti vorreste vedere in campo? Potete decidere tra tre opzioni: la prima è Miranchuk-Radonjic, la seconda è formata dalla coppia Miranchuk-Vlasic, mentre l’ultima opzione è Vlasic-Radonjic. Lettori e lettrici di Toro.it per votare scegliete l’opzione che preferite nel box in fondo all’articolo.

Quale coppia di trequartisti vorreste contro la Sampdoria? Vlasic-Radonjic

Miranchuk-Vlasic

Miranchuk-Radonjic Guarda i risultati