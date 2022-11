Nell’importante sfida contro il Bologna mettereste in campo Buongiorno o Rodriguez: diteci la vostra votando nell’apposito box

Il lunch match tra Torino e Bologna è ormai agli sgoccioli e sia Ivan Juric che Thiago Motta a breve dovranno sciogliere i dubbi legati alle formazioni da schierare. In casa granata l’ex tecnico dell’Hellas Verona dovrà decidere se schierare Ricardo Rodriguez o Alessandro Buongiorno. Una scelta non facile dato che entrambi sono due elementi molto importanti nella scacchiera del tecnico croato e dato che tutti e due sono giocatori di ottime qualità che, soprattutto grazie al grande lavoro di Juric, sono migliorati molto e non si vogliono certamente fermare. Per questo nel sondaggio di oggi vi chiediamo: contro il Bologna chi vorreste vedere in campo tra Rodriguez e Buongiorno? Lettori e lettrici di Toro.it per votare scegliete l’opzione che preferite nel box in fondo all’articolo.

Chi vorreste come centrale di difesa in difesa contro il Bologna? Buongiorno

Rodriguez Guarda i risultati