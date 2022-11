Sondaggio / Per il 39% dei lettori il migliore contro i rossoneri è stato il trequartista croato, autore dell’assist per il gol di Miranchuk

Non ha segnato ma ha fatto segnare Miranchuk liberando con un pregevole colpo di tacco, ha strappato inoltre applausi con i suoi dribbling e i suoi inserimenti per tutta la partita: parliamo di Nikola Vlasic, il calciatore granata che i lettori di Toro.it hanno indicato come migliore in campo in Torino-Milan. A votarlo è stato il 39% di coloro che hanno partecipato al sondaggio, il 19% ha invece indicato Koffi Djidji come migliore in campo, il 15% ha invece scelto di premiare Samuele Ricci. Perr Schuurs ha invece ottenuto il 10%, Pietro Pellegri e Aleksey Miranchuk sono stati votati come migliori in campo entrambi dal 6% dei lettori, il restante 4% ha invece votato Valentino Lazaro.