Sondaggio / La sessione invernale di calciomercato si è conclusa, diteci quale voto dareste al mercato fatto dal Torino

Il mercato invernale si è chiuso con gli arrivi di Ivan Ilic (certamente un gran colpo sia per il presente che per il futuro), Andreaw Gravillon e Ronaldo Vieira, mentre sono partiti Sasa Lukic e Emirhan Ilkhan. Ivan Juric all’inizio della sessione invernale aveva chiesto due innesti per completare numericamente la rosa e ha ora, numericamente, solo un giocatore in più anche se, va detto, Vieira è certamente più pronto rispetto a Ilkhan per il campionato di serie A. Non è invece arrivato nessun giocatore nel reparto offensivo. Nel nostro sondaggi di oggi vi chiediamo: che voto dareste al mercato del Torino? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggi e scegliendo un voto dal 4 all’8.

