L’arrabbiatura di Ivan Juric al termine di Empoli-Torino, secondo i lettori di Toro.it, non servirà a trattenere Sasa Lukic fino al termine della stagione. Nel nostro sondaggio vi avevamo chiesto come pensavate sarebbe finita la vicenda della trattativa per la cessione del centrocampista al Fulham e il 52% ha indicato la risposta “andrà via”. Il restante 48% si è detto convinto che alla fine Lukic fino al termine della stagione sarà un calciatore del Torino. Come le percentuali dimostrano, i lettori sono divisi riguardo al futuro del centrocampista serbo ma la maggior parte non pensa che alla fine vincerà la linea Juric.