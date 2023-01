Sondaggio / Juric vorrebbe che Lukic restasse, la società tratta la cessione al Fulham: come pensate finirà?

Sasa Lukic resterà al Torino o verrà ceduto al Fulham? E’ l’interrogativo del momento in casa Torino e proprio il futuro del centrocampista serbo è stata la causa della lite avvenuta ieri a Empoli tra il tecnico Ivan Juric e il direttore tecnico Davide Vagnati: l’allenatore vorrebbe che il numero 10 restasse almeno fino al termine della stagione, la società sta invece trattando la cessione con la società inglese. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo di dirci come, secondo voi, finirà questa vicenda: votando nell’apposito box sondaggio diteci se pensate che Lukic resterà o se invece credete che alla fine andrà via.

Dopo quanto successo a Empoli, pensate che Lukic resterà o andrà via? Resterà

Andrà via Guarda i risultati