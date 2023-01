Sondaggio / Per la maggior parte dei lettori di Toro.it il migliore in campo contro la Fiorentina è stato Samuele Ricci

Sabato sera il Torino ha ottenuto una grande vittoria contro la Fiorentina. Non vinceva dal 1976 al Franchi di Firenze, ma questa volta il gol di Miranchuk al 33′ ha fatto portare a casa i 3 punti, che non erano ancora arrivati nel nuovo anno. Tante le note positive, con i lettori e le lettrici di Toro.it che hanno potuto come sempre esprimere la loro opinione sul migliore in campo. Con il 54% dei voti, a vincere è Samuele Ricci, che ha convinto tutti con una grande prestazione. Seguono Milinkovic-Savic (19%) e Demba Seck (16%). Chiudono la classifica Miranchuk (8%), Adopo (3%) e Djidji (0%).