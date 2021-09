Lorenzo Sonego, il tennista tifoso del Toro ha parlato dei granata alla sfida di Supercoppa tra la Reale Mutua e Biella: il video

Non poteva esserci esordio casalingo migliore per la Reale Mutua Basket Torino, uscita vittoriosa dal derby di Supercoppa contro Biella. Tornare a giocare sotto lo sguardo vigile del proprio pubblico, ha costituito un valore aggiunto. Tra i presenti, un ospite d’eccezione dalla nota fede granata: il tennista Lorenzo Sonego. Tra i diamanti grezzi dello sport torinese, è stato intercettato all’intervallo lungo. Tra una domanda e l’altra, non ha perso l’occasione di rilasciare un commento anche sul Toro, la sua squadra del cuore: “Il Torino sta trovando la giusta intesa. Sono arrivati dei buonissimi giocatori nell’ultimo peridoo. Bisogna solo metterli insieme. L’allenatore è molto competente e già dall’ultima giornata si è visto che la squadra è cresciuta. Ha fatto delle prestazioni positive, soprattutto il 4-0 contro la Salernitana. Ha iniziato bene. La sofferenza? Vivo lo sport ccon passione edivertimento. Nonostant ele socnfitte del Torino, cerco di vivere tutto con positività vedendo il bello dello sport e lo spettacolo che ne consegue“.

Sonego e le dichiarazioni sul Torino: il video

Di seguito, il video integrale sull’intervista rilasciata da Lorenzo Sonego.