Il tennista tifoso del Toro ha parlato di mercato e del nuovo allenatore: “Serve un difensore e fantasia in mezzo al campo”

“Molti aspetti del mio gioco rispecchiano anche quelli della storia del Torino. La grinta, la voglia di superare le difficoltà, il fatto non voler mollare mai, di non aver le cose facili ma trovare piacere nelle cose più complicate e difficili”, queste le prime dichiarazioni rilasciate da Lorenzo Sonego a margine del premio Gian Carlo Bonetto conferito proprio al tennista torinese classe 1995. Per l’occasione, Sonego ha avuto modo di parlare delle sue sensazioni sul mercato e in vista della prossima stagione del Torino.

Sonego: “Vanoli? L’ho seguito al Venezia”

“Sarà un Toro improntato sul gioco e quello che trasmetterà l’allenatore. Non avendo fatto grandi acquisti, dovrà lavorare molto sul gioco per fare risultati. Ho seguito quello che ha fatto in Serie B e penso sia un buon allenatore, con delle belle idee. Ha fatto giocare molto bene il Venezia e penso possa fare molto bene anche in Serie A”, ha detto Lorenzo Sonego sul nuovo tecnico Paolo Vanoli.

“Buongiorno? Gli auguro il meglio”

In questi giorni però l’attenzione dei tifosi del Torino va anche al mercato in uscita, all’addio imminente di Alessandro Buongiorno: “Sicuramente fa male. Però un giocatore deve anche guardare alla sua crescita, alla sua carriera, ai suoi obiettivi. Fa male perché ha dato tanto per il Toro, è un cuore Toro. Di sicuro vederlo in un’altra squadra non è bello, però mi auguro il meglio per la sua carriera” – afferma Sonego, che poi aggiunge – “Il calcio è così e quindi bisogna accettarlo e andare avanti. Di sicuro ci saranno altri nuovi giocatori che potranno fare lo stesso percorso di Buongiorno”.

Sonego, “Nuovo capitano? Proverei Ricci”

Sonego si è poi soffermato su dove il Torino dovrà attuare delle migliore sul mercato: “Sicuramente in difesa sarà importante trovare un altro giocatore giovane che possa sostituire Buongiorno e poi qualcuno che dia un po’ più di fantasia in mezzo al campo”. Per il Toro c’è anche da trovare un nuovo capitano, questo il consiglio di Sonego: “Capitano? E’ una scelta difficile. Forse Ricci potrebbe prendere il posto di Buongiorno, un ragazzo di grande prospettiva”.

Sonego e le dichiarazioni sul Torino: il video

Di seguito, il video integrale sull’intervista rilasciata da Lorenzo Sonego.