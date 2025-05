VIDEO / Antonino Asta ha parlato ai microfoni di Toro.it. L’ex capitano del Torino ha parlato della stagione granata

Antonino Asta incarna lo spirito del Torino. L’ex centrocampista granata ha parlato a Toro.it Nell’intervista rilasciata durante la terza edizione del Pallone Granata, Asta ha fatto il punto sulla stagione della squadra di Vanoli.

Asta ha parlato del “calo fisiologico” dei granata nel corso del campionato: “È stata una stagione di alti e bassi. Il Toro è partito bene, poi c’è stato un calo fisiologico che è durato un po’. Dalle aspettative non era atteso un rendimento così”. Asta ha comunque fatto i complimenti al “suo” Torino: “All’inizio del girone di ritorno hanno fatto molto bene. La squadra non ha rischiato troppo e il mister è stato bravo a far debuttare tanti giovani“.

Le parole di Asta a Toro.it

Ecco le dichiarazioni complete di Antonino Asta: