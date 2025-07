Il tecnico per la prima volta incontra i tifosi del Torino: tante foto e richieste di autografi al termine dell’allenamento

L’allenamento di questa mattina è stata, per Marco Baroni, la prima occasione per incontrare i tifosi del Torino. Il tecnico ha ricevuto l’affetto della tifoseria granata come dimostrano gli applausi che gli sono stati riservati e le tante richieste di autografi e foto, alle quali non si è sottratto, al termine dell’allenamento.

Oltre a Baroni, si sono fermati a salutare i tifosi, a scattare foto e firmare autografi, anche i vari calciatori granata. Uno dei più acclamati della mattinata al Filadelfia è stato senza dubbio Duvan Zapata, accolto con una vera e propria ovazione quando ha fatto capolino sul campo principale, dopo aver svolto la prima parte di lavoro personalizzato sul campo secondario. La buona notizia è che l’attaccante colombiano lo si è anche visto calciare il pallone.