Il Torino si allena di fronte ai propri tifosi per la prima volta in questa stagione: cancelli aperti dalle 9.45

Prima apertura dei cancelli del fila in questa stagione. Martedì il Torino ha ricominciato la preparazione un vista del campionato e fra due giorni lascerà la città per raggiungere Prato Allo Stelvio, sede del ritiro. Nel frattempo, però, i tifosi potranno per la prima volta vedere all’opera la squadra affidata ad un nuovo allenatore, Marco Baroni, scelto da Cairo dopo l’esonero di Vanoli. Segui in diretta l’allenamento dei granata.

L’allenamento del Torino in diretta

Ore 12.00 Baroni e i calciatori, ancora in campo, stanno ora firmando autografi e scattando foto con i tifosi che sono presenti nelle tribune del Filadelfia

Ore 11.45 L’allenamento è finito

Ore 11.30 Giri di campo ora per i calciatori granata, divisi in gruppetti.

Ore 11.21 Non mancano i cori di contestazione a Cairo: quando la seduta finisce parte il motivo che ha caratterizzato tutta l’annata e che invita il presidente a vendere.

Ore 11.20 La partitella si conclude con un gran gol di Milinkovic-Savic direttamente dalla sua porta.

Ore 11.10 Partitella undici contro undici adesso al Fila, seppur a campo leggermente ridotto. Nella squadra granata ci sono Vanja, Pedersen, Maripan, Walukiewiz, Masina, Ciammaglichella, Casadei, Ilkhan, Balcot e Cacciamani, in attacco Sanabria. In quella arancio Paleari, Lazaro, Ismajli, Coco, Biraghi, Gineitis, Ilic, Anjorin, Cacciamani, Vlasic e Adams.

Ore 10.50 Zapata si allena sul campo secondario con esercizi fisici. Poi, quando fa capolino sul principale, c’è una vera e propria ovazione.

Ore 10.30 Cambiano gli esercizi. Da un lato si continua con la partitella sotto lo sguardo attento di Baroni, dall’altro ci si allena sugli senari offensivi, presenti Coco, Casadei e Adams. Cross dalla sinistra, tiro in porta per battere Vanja Milinkovic-Savic.

Ore 10.15 Ogni metà campo ospita una partitella. Il primo gol di giornata è stato segnato da Cesare Casadei nella metà sinistra del prato del Fila.

Ore 10.12 Il Torino scende in campo al Filadelfia. I tifosi hanno accolto la squadra con un applauso. Assenti Zapata, Schuurs e Njie, per loro lavoro differenziato.

Ore 9:55 La squadra sta lavorando in palestra ed è attesa sul terreno di gioco. Nel frattempo sugli spalti ci sono circa 1500 tifosi.

Ore 9:45 Si aprono i cancelli del Filadelfia, i tifosi raggiungono sia la tribuna centrale che quella laterale. Nel frattempo lo staff di Baroni prepara il campo.

Ore 9.30 Fra circa un quarto d’ora i cancelli del Filadelfia si apriranno per i tifosi. A Torino è una bella giornata e sarà questa anche una sorta di prova per capire la risposta del pubblico di fede granata. Ieri a Torino sono rientrati i quattro giocatori che ancora mancavano all’appello, Casadei, Adams, Maripan e Sanabria, che oggi svolgeranno i test fisici e atletici.